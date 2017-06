Elezioni comunali, fotografano il voto con lo smartphone: denunciati in due

Un 48enne è stato denunciato dalla Digos di Catanzaro per aver fotografato con lo smartphone, dentro la cabina elettorale, la scheda per la votazione del sindaco e del consiglio comunale. Il caso si è verificato in un seggio del centro storico del capoluogo calabrese. E' intervenuto personale della Questura, che ha denunciato l'uomo per violazione della legge sulla segretezza della espressione del voto; il telefono è stato sequestrato. Episodio analogo in provincia di Latina.