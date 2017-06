Ballottaggi, il Centrodestra porta a casa una vittoria schiacciante

"I risultati delle amministrative sono a macchia di leopardo. Come accade quasi sempre per le amministrative. Nel numero totale di sindaci vinti siamo avanti noi del Pd, ma poteva andare meglio: il risultato complessivo non è granché. Luci e ombre in tutte le altre zone. Questi sono i dati veri". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.