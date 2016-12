29 settembre 2016 11:30 Silvio Berlusconi e le sue aziende, una storia da sogno americano Dal mattone alle tv fino ad arrivare alla finanza: ecco come è nato il gruppo Fininvest

Estratto da "Una storia italiana" pubblicato nel 2001 da Forza Italia



Una storia da sogno americano, quella di Silvio Berlusconi. Una favola moderna che, come tutte le storie, rivela l'impegno, le incertezze, gli sforzi, il rischio, l'avvedutezza e la lungimiranza imprenditoriale di un uomo che, dal nulla, ha dato vita ad uno dei più importanti gruppi imprenditoriali d'Europa.

Tra il 1972 e il 1977 numerose sono le opere edilizie create dalle società di Silvio Berlusconi. Un impegno premiato dal presidente della Repubblica Giovanni Leone: il 2 giugno 1977 Silvio Berlusconi viene nominato cavaliere del lavoro. Una città vivibile, con piste ciclabili e percorsi pedonali. Le auto fuori. Una città moderna, verrebbe da dire, è invece il sogno urbanistico di Silvio Berlusconi che tra gli anni 60 e 70 lo realizza: Milano 2. Settecentomila metri quadrati per 10mila persone, un modello urbanistico talmente avveniristico che sarà studiato nelle università. Nel 1978 Silvio Berlusconi entra nel campo dei media e rileva Telemilano, una tv via cavo operante nella zona di Milano 2. Due anni più tardi le cambia nome e nasce Canale 5 diventando la prima tv commerciale nazionale. Nello stesso anno nasce la Fininvest, la holding che racchiuderà tutte le attività. Nel 1981 l'idea geniale di trasmettere su tutto il territorio nazionale una programmazione in differita. Il giorno prima registra le trasmissioni che tramite cassette vengono inviate alle emittenti locali facenti parte del network per essere trasmesse in contemporanea. Arrivano Italia 1 (acquistata nel 1981 dall'editore Rusconi) e Rete 4 (nel 1984 comprata dalla Arnoldo Mondadori Editore della famiglia Formenton) Negli anni 80 il gruppo creato da Silvio Berlusconi si allargava e cercava professionalità in grado di far crescere ancora di più l'azienda. Oggi le sue aziende danno lavoro a 20mila persone, 60mila tenendo in considerazione l'indotto. Nel 1986 Berlusconi fonda La Cinq, primo canale tv privato francese. All'inaugurazione è una parata di stelle: da Sylvie Vartan a Rudolph Nureyev, da Mireille Mathieu a Ugo Tognazzi, da Johnny Hallyday a Michel Platini (nella foto) E l'inizio della tv commerciale non si può non farlo coincidere con l'arrivo a Milano 2 dell'icona stessa della televisione: Mike Bongiorno. Siamo alla fine degli anni 70 e Silvio Berlusconi strappa alla Rai il grande Mike. E' l'inizio di una solida collaborazione professionale poi sfociata in una sincera amicizia. Nel 1990 arriva la Legge Mammì che spezza il monopolio di diffusione radiotelevisiva della Rai. Berlusconi porta nella tv privata i grandi campioni dell'audience. Molte le star che sbarcano a Milano 2: Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Maurizio Costanzo, Enrica Bonaccorti, Milly Carlucci, Enrico Mentana, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. E' il sogno che diventa realtà, una tv libera che dà una spinta anche all'economia. Le aziende capiscono che con la pubblicità possono far crescere i propri fatturati. E non solo, le tv di Silvio Berlusconi diventano anche uno specchio della società stessa fotografando gli usi e i costumi (in alcuni casi anticipandoli) Silvio Berlusconi con un'altra colonna delle sue tv, Maurizio Costanzo che con il suo Maurizio Costanzo Show è entrato nei record visto che è il programma più longevo della storia italiana Sempre nel 1990 Silvio Berlusconi compra la quota di maggioranza della Mondadori arrivata nel 2016 ad essere il principale editore di libri e periodici d'Italia. Silvio Berlusconi e i collaboratori. Il successo del presidente è sempre stato diviso con tutti, chi ha lavorato con lui lo ha costantemente confermato. Ed è stata anche questa una delle chiavi vincenti del Berlusconi imprenditore Ed è stata anche questa una delle chiavi vincenti del Berlusconi imprenditore leggi dopo slideshow ingrandisci Le sue origini medio borghesi ne sono la prova. Non una famiglia di grandi possibilità e tantomeno un impero da conservare. All'inizio c'è solo un padre che investe tutta la sua liquidazione - il frutto di un'intera vita di lavoro - nella prima società del figlio dicendogli semplicemente "fanne buon uso. Però ricorda che questi risparmi non sono solo tuoi, sono anche dei tuoi fratelli. Quando sarà il momento giusto, ne dividerai il frutto con loro". E Silvio ha mantenuto il suo impegno. Tutti i successi di Berlusconi sono la realizzazione di sfide che ai più sembravano impossibili.



"Sono un sognatore pragmatico - dice Berlusconi - altri fanno sogni che restano sogni, io cerco di trasformare i sogni in realtà". Questa è la chiave fondamentale del successo di Berlusconi imprenditore, del fondatore di aziende, del creativo che ha saputo coltivare grandi progetti, accendere grandi speranze, lanciare grandi sfide, realizzare quelle che sembravano solo utopie.



"Ma nulla mi è stato facile - ammette Berlusconi - per arrivare, da figlio di un impiegato di banca, ho dovuto lavorare, lavorare e ancora lavorare. Mia madre mi ripete sempre: 'È una condanna pesante la tua: non c'è niente di facile per te, devi conquistarti tutto con enorme fatica, con tanti sacrifici'. E io rispondo. È vero mamma, è così: sempre sangue, sudore e lacrime. Ma questa è l'unica ricetta che conosco. In tutte le attività in cui mi sono impegnato - continua Berlusconi - ho dimostrato che si può arrivare a risultati che possono apparire irraggiungibili. Occorre sapersi dare degli obiettivi ambiziosi, quasi delle missioni impossibili. E ci vuole del coraggio. Certo il traguardo non deve essere proibitivo. Bisogna essere obiettivi nella valutazione dei propri mezzi. Ci deve essere una grande umiltà nel lavoro quotidiano, costante, mirato. Ed è importante l'amicizia, l'unione del gruppo. Occorre infine una assoluta lealtà nei comportamenti di tutti verso tutti in ogni situazione".

Sono un sognatore pragmatico altri fanno sogni che restano sogni, io cerco di trasformare i sogni in realtà Silvio Berlusconi Con queste regole Silvio Berlusconi ha costruito un impero. Come recitano diligentemente le schede degli archivi giornalistici. Nel 1960 inizia l'attività nel settore dell'edilizia. Costruisce molte residenze a Milano e poi interi centri residenziali e commerciali diventando il primo operatore italiano del settore.



Dopo il Centro Edilnord realizza Milano 2, Milano 3 e il Girasole. Nel 1978 inaugura Telemilano, la televisione via cavo di Milano 2, che presto comincia a trasmettere su tutta la Lombardia. Nel 1980 fonda Canale 5, la prima rete televisiva privata nazionale, cui si aggiungono Italia 1 nel 1982 e Rete 4 nel 1984. Il successo conseguito in Italia gli consente di sviluppare varie iniziative, inserite, come tutte le altre società, nell'ambito della holding capogruppo Fininvest, fondata nel 1978. Diffonde così la televisione commerciale in Europa: in Francia La Cinq (1986), in Germania TelefOnf (1987), in Spagna Telecinco (1989). Nel 1989 entra nella Mondadori e diviene il principale editore italiano nel settore dei libri e dei periodici. Con la Medusa e con Cinema 5 diventa anche il primo produttore e distributore cinematografico italiano.



Il Gruppo Fininvest, con le società Mediolanum e Programma Italia, sviluppa anche una forte presenza nel settore delle assicurazioni e della vendita di prodotti finanziari. In breve, diventa il secondo gruppo privato italiano.



"Quando un imprenditore - spiega Berlusconi - entra in un settore nuovo, tutti i protagonisti di quel settore e i soliti soloni lo guardano con diffidenza e molti ne sorridono. Quando entrai nell'edilizia e intorno alle case costruivo, asili, scuole, chiese, impianti sportivi, centri di ricreazione e mi preoccupavo della qualità della vita degli abitanti e dell'ambiente che li circonda, mettendo a dimora alberi a centinaia, i vecchi costruttori fecero questa previsione: 'quello lì non può durare, poverino fallirà! Perché non capisce che così non si guadagna, che non si devono viziare così gli acquirenti'. Quando entrai nella televisione tutti si misero a dire: 'Ma come può uno che viene dall'edilizia darsi alla grande informazione pensando di reggere alla concorrenza della Mondadori, della Rizzoli, della Rusconi?'. E tutti si fecero delle gran risate.

Chi sa innovare può inventare nuove soluzioni e conseguire grandi risultati Silvio Berlusconi Quando sono entrato nel calcio mi successe la stessa cosa. 'Il calcio è un mondo difficile - dissero - sono in tanti a partire, ma vince una squadra sola. Uno che non ha esperienza, per vincere deve aspettare almeno dieci anni'. In tutti e tre i casi non è andata come i vecchi del mestiere avevano pronosticato.



Al contrario, entrando in settori legati a vecchie consuetudini, chi sa innovare, chi sa domandarsi perché si deve fare sempre nello stesso modo, può inventare nuove soluzioni e conseguire grandi risultati". Silvio Berlusconi è sempre lo stesso: la sua capacità di accendere speranze e di saperle trasformare in fatti concreti, il suo talento nel creare e motivare squadre vincenti, il suo entusiasmo contagioso, la sua attitudine a non adeguarsi ma a resistere e a ribellarsi, sono rimaste anche oggi le stesse di allora.