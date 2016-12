4 di 21 Ansa

Ansa

Silvio Berlusconi, la sua carriera da imprenditore

Nel 1981 l'idea geniale di trasmettere su tutto il territorio nazionale una programmazione in differita. Il giorno prima registra le trasmissioni che tramite cassette vengono inviate alle emittenti locali facenti parte del network per essere trasmesse in contemporanea.