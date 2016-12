Elezioni comunali, da Venezia a Nuoro i festeggiamenti dopo il verdetto delle urne

Il centrodestra espugna Venezia e il neo sindaco, Luigi Brugnaro, non può che festeggiare un risultato tutt'altro che scontato. Ma è festa grande anche ad Arezzo con Alessandro Ghinelli che ha battuto per un soffio Matteo Bracciali. Calici in alto anche per Virginio Brivio a Lecco, Andrea Soddu a Nuoro e Massimo Bergamin a Rovigo.