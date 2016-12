10 di 13 Ansa

Pietro Ingrao compie cento anni: il comunismo nell'anima, il cinema nel cuore

Il presidente della Camera Pietro Ingrao presiede il dibattimento in Parlamento, per l'autorizzazione a procedere di fronte alla Corte Costituzionale, nei confronti degli onorevoli Gui e Tanassi, per lo scandalo Lockheed. Roma, 3 marzo 1977