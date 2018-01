Silvio Berlusconi a Newsmediaset: "Con la flat tax più posti di lavoro"

"La flat tax serve a far ripartire l'economia e a creare nuovi posti di lavoro. Quello che succede in tutti i paesi nei quali questa tassa è stata applicata è che rimane più denaro in tasca alle famiglie e alle imprese e questo si traduce in piu consumi per le prime e più investimenti per le seconde e quindi piu posti di lavoro": così Silvio Berlusconi in un'intervista a Newdmediaset.