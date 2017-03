Senato, respinta richiesta di decadenza per Minzolini | Di Maio: "Atto eversivo"

Palazzo Madama ha respinto la decadenza a senatore di Forza Italia per Augusto Minzolini . I senatori hanno infatti approvato con 137 sì, 94 no e 20 astenuti l'ordine del giorno di FI che respingeva la deliberazione della Giunta per le Immunità che nel luglio scorso aveva dichiarato decaduto l'ex giornalista dal mandato di parlamentare perché condannato con sentenza passata in giudicato . Il voto dell'odg è stato accolto da un lungo applauso.

Minzolini ha comunque confermato le proprie dimissioni annunciate in Aula prima del voto. "Ora mando la lettera" di dimissioni, ha assicurato ai giornalisti.



Le accuse dei Cinquestelle - Dure le accuse dai banchi del Movimento 5 Stelle. "Dopo quanto visto ieri in aula del Senato - ha dichiarato il senatore pentastellato Michele Mario Giarrusso - era assolutamente prevedibile uno scambio, che c'è stato, tra i voti su Lotti e su Minzolini. C'è stato un voto di scambio Lotti-Minzolini. Il Parlamento viola la legge approvata solo qualche tempo fa. Per l'aula Minzolini, in contrasto con la chiarissima norma di legge, resta senatore".



Di Maio: "Si rischia la violenza" - Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio definisce quanto accaduto un "atto eversivo". "Abbiamo capito che non si può andare a votare perché devono risolvere le loro magagne, ed è stato creato un precedente pericolosissimo". "Non vi lamentate - continua Di Maio - se i cittadini manifestano in maniera violenta fuori al Parlamento se dentro si fanno atti eversivi. Fate prima a riaprire le patrie galere".



Taverna: "Berlusconi meriterebbe di tornare a Palazzo Madama" - "Il Senato oggi è fuori legge. Con questo voto Silvio Berlusconi ha tutto il diritto di tornare qua dentro". Queste le parole della senatrice M5S Paola Taverna che attacca: "Siamo al punto in cui il Parlamento legifera ma le leggi non sono uguali per tutti. I cittadini facciano attenzione a quello che è accaduto oggi".



Il blog di Grillo: "Salvato da 19 voti del Pd" - Intanto sul blog di Beppe Grillo spunta "la lista dei senatori Pd che hanno salvato Minzolini e cancellato la Severino". Diciannove i nomi elencati, tra cui quello della vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi. A loro si aggiungono poi quelli dei senatori Pd assenti alla votazione.