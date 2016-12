Senato, nasce il gruppo dei verdiniani: "Siamo importanti per la democrazia"

"Eravamo a disagio all'interno dei gruppi dove avevamo militato non rinneghiamo niente. Voglio dire una cosa per tranquillizzare gli amici della sinistra Pd: nessuno di noi ha desiderio di iscriversi al Pd". Lo ha detto Denis Verdini al Senato annunciando la nascita del nuovo gruppo Alleanza liberalpopolare per le autonomie. "Il nostro gruppo è importante per la democrazia e la vita delle Istituzioni", ha sottolineato il capogruppo Lucio Barani.

Parlando della separazione dal leader di Forza Italia, Verdini ha spiegato: "E' uno strappo e come tutti gli strappi addolora e fa male. Quando non ci sono identità di vedute nessuno finisce o muore, uno vede le cose in maniera diversa. Ho una grandissima lealtà che mi lega a Silvio Berlusconi ma vediamo le cose in maniera diversa".



"Lui - ha proseguito Verdini - è sempre stato in questi 20 anni lungimirante però questo non significa che sempre si vedono le stesse possibilità. Come tutti gli strappi fanno male, il dolore uno se lo tiene e tira fuori l'ottimismo. La nostra storia legata a Berlusconi è straordinaria e fa male parlarne. Non ne vogliamo parlare, parliamo di quello che facciamo".



"Nella nostra componente - ha aggiunto - c'è chi ha votato le riforme e c'è chi non lo ha fatto ed è libero di mantenere questa posizione. La gran parte però le hanno votate dall'inizio sia in Senato che alla Camera. Io ricordo che abbiamo fatto le riforme insieme ad altri ma non sono le riforme di altri su certi punti certe c'è la nostra identità".