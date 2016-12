Scontri Ast, Graziano Delrio: "Il governo non ha nessuna colpa"

14:49 - "Nessuno in questo governo ha mai detto di alzare i manganelli sui lavoratori". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, all'indomani degli scontri a Roma tra la polizia e centinaia di operai dell'acciaieria di Terni. "Le dinamiche dell'episodio di mercoledì saranno chiarite nelle prossime ore", ha aggiunto Delrio.

"Paese provato, ma la tenuta sociale non è a rischio" - "Il Paese è provato da anni di austerità e crisi, è indiscutibile. Per questo vogliamo accelerare su riforme per rilanciare imprese e attirare investimenti", ha proseguito Delrio. Nello stesso tempo non "c'è un problema di tenuta sociale: il sistema democratico è molto solido, organizzazione come quelle sindacali sono molto solide che in momenti decisivi hanno aiutato a uscire dalle crisi. Tutti dobbiamo fare sforzo in più per unire intenzioni e non dividerci".



Guidi: "Piano per ridurre esuberi e integrità produttiva" - Ripreso il tavolo tra il governo e i vertici Thyssenkrupp per salvare la fabbrica Ast di Terni. Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, spiegando: "Dopo che si era interrotto il tavolo abbiamo continuato a lavorare per trovare alternative, ora l'azienda si è detta disponibile a un piano che mantenga l'integrità produttiva del sito, che consenta di avere due forni operativi e che limiti al massimo il numero di esuberi". La settimana prossima riprenderà la trattativa anche siulla contrattazione aziendale.