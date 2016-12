Scintille Boschi-Salvini in tv su banche e referendum, ma poi fanno pace sul Milan

Il confronto è partito con il ministro che è entrato subito nel merito del referendum, ma Salvini ha immediatamente virato su altri temi, attaccando Boschi per il ruolo del padre in Banca Etruria. "Al referendum - ha replicato netta Boschi - non si vota su mio padre o sulle sanzioni che lui ha pagato regolarmente".



Salvini ha sostenuto che il suo no il 4 dicembre è motivato "dall'occasione di mandare a casa Renzi e la signorina Boschi". "Visto che mi dà della signorina - ha rintuzzato lei - la chiamerò giovanotto Salvini". Boschi ha a sua volta contrattaccato Salvini che aveva criticato il governo per la gestione di Mps e delle quattro banche fallite: "Se dobbiamo parlare d'altro - ha detto Boschi - io sono pronta e possiamo parlare dei diamanti della Lega in Tanzania, o delle sanzioni per le quote latte che l'Italia deve pagare per colpa della Lega".



Salvini, alle argomentazioni del ministro sulle riforme, ha risposto spesso ridacchiando in sottofondo mentre la Boschi esponeva le sue ragioni. Il ministro è passata nuovamente al contrattacco quando Salvini ha sostenuto che, una volta bocciata la riforma Renzi-Boschi, se ne potrà fare subito un'altra che contenga il presidenzialismo e il federalismo. "Vorrei sapere con quale maggioranza la farete - ha affermato Boschi - visto che M5s e Sinistra italiana hanno già detto di non essere d'accordo. E poi se dite che farete una riforma in sei mesi dite una bugia".



Al termine della trasmissione, nel fuori onda, la conduttrice Gruber ha rimproverato Salvini: "Eravamo d'accordo che avremmo parlato di referendum". "Lo so - ha replicato il leader della Lega - ma avere il ministro Boschi non capita tutti io giorni, ho abusato del ministro. Però - ha aggiunto - possiamo andare a vedere insieme Milan-Fiorentina così scoprirà il conflitto di interessi". Boschi ha replicato scherzosamente: "Ci sono già stata, ero vestita in rosso e nero e i tifosi della Fiorentina erano arrabbiati". "Allora ti invito a San Siro", ha detto Salvini dando quindi del tu alla Boschi la quale ha chiuso con un "volentieri".