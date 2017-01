Saviano: "Sogno sindaci africani al Sud" | Polemica con Salvini e Meloni

La dichiarazione "della discordia" era stata rilasciata da Saviano durante un'intervista a Gianni Riotta: secondo lo scrittore, i "nuovi codici" portati in Italia dagli africani potrebbero scardinare "il sistema malato". Dopo l'attacco di Meloni e Salvini, Saviano ha controreplicato: "Io in Africa ci vado. Accompagnerò Salvini magari a recuperare i fondi pubblici della Lega Nord finiti in Tanzania e Meloni a scusarsi per le atrocità commesse dal regime fascista nei territori ex coloniali, regime con cui lei politicamente è in continuità. Per le scuse non è mai tardi".



Botta e riposta - Ma la polemica non si è esaurita qui, anzi. "Purtroppo quando non copi cose scritte da altri spari idiozie ciclopiche. Non hai un amico che possa aiutarti coi social?", ha risposto a sua volta la Meloni. E' seguita la seconda controreplica di Saviano: "Fossi in lei non farei tanta ironia. Lei è fascista e questa non è ciclopica idiozia, ma una cosa seria e piuttosto grave". Per lo scrittore "Salvini e Meloni gettano ami nel mucchio e come gran parte degli esponenti politici italiani non hanno alcuna conoscenza reale del territorio".