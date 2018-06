Salvini: "Questione rom non è la priorità, lavorerò con i sindaci"

"Il censimento nei campi rom non è una priorità, quella è la sicurezza, i migranti". Lo ha detto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha aggiunto: "Ad ogni modo lavoreremo in futuro con i sindaci, sapendo che questo tipo di controlli esistono da anni, ovunque, portati avanti da amministrazioni di tutti i colori politici". Salvini interviene poi sulle polemiche: "Censimenti non sono di carattere etnico: la razza non mi interessa".