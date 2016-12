Salvini: "Non mi riconosco in Mattarella, non difende gli italiani. Scusarmi? Non sono io a doverlo fare"

Renzi: "Meschine le polemiche su Mattarella" - "Le polemiche di domenica e le accuse nei confronti del Presidente della Repubblica sono a mio avviso qualcosa di meschino. La frase che ha detto il presidente Mattarella è sacrosanta". Così il premier Matteo Renzi al Vinitaly. "Il presidente della Repubblica - ha aggiunto - rappresenta tutti gli italiani e cogliere ogni considerazione per fare polemica ci differenzia dagli altri".



"Egitto? L'Italia per colpa di Renzi, Napolitano, Mattarella non vale più niente" - "Ci stupiamo se l'Egitto ci prende in giro, se muore un nostro ragazzo e ci dicono che è stato un incidente, ma sono quattro anni che ci sono i marò sotto un finto processo in India. L'Italia, per volere di qualcuno, non deve valere più in accidente", continua Salvini, che prende di mira anche il presidente del Consiglio. "Questo qualcuno si chiama Renzi, Napolitano, Mattarella. Se io pretendo dignità orgoglio e rispetto per gli italiani e per questo devo esser processato processatemi, chi se ne frega", aggiunge.



"Non sono io a dovermi scusare" - "Non credo di essere io a dovermi scusare. Sono Mattarella e Renzi a doversi scusare con gli italiani perchè non fanno i loro interessi e non li proteggono lanciando messaggi sbagliati. Loro non proteggono le nostre frontiere dall'invasione di clandestini e di schifezze, facendo intendere che da noi può entrare di tutto: persone e merci schifezza", affonda Salvini. Ormai "ci lasciano inondare da qualasiasi schifezza". E invece "io non voglio che i nostri figli possano finire a mangiare carne, latte, riso, frutta, formaggi che arrivano dall'altra parte del mondo".