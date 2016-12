Mattarella parlando di vino: "Destino Italia legato a superamento frontiere". Salvini lo attacca: "Venduto"

Ma Mattarella parlava del "successo del vino italiano nell'export" - "Da prodotto antico a chiave di modernità - aveva detto Mattarella - il vino italiano, col suo successo nell'export, conferma come il destino dell'Italia sia legato al superamento delle frontiere e non al loro ripristino". Il presidente della Repubblica aveva quindi sottolineato che "la domanda di Italia si fa più forte nel mondo. Per questo non abbiamo paura della competizione con nuovi produttori e Paesi emergenti. E' lecito però porci un obiettivo più ambizioso: innalzare la qualità dei nostri standard, e dell'intero mercato. Far salire l'asticella della sicurezza alimentare e quindi della tracciabilità, delle garanzie sanitarie, dell'autenticità e originalità dei marchi, delle condizioni dell'ambiente e della qualità del lavoro. Se lo facciamo noi, dovranno farlo anche gli altri".



Il capo dello Stato aveva infine spiegato che "c'è un marchio Doc che riguarda tutti noi, da Nord a Sud, dal piccolo al grande centro: è il marchio Italia. Da questo marchio dipende molto del nostro futuro e di quello dei nostri figli".



Ncd: "Salvini in crisi di popolarità alza il tiro" - "Salvini, in crisi di popolarità, oggi ha deciso di spararla grossa alzando il tiro". E' il commento di Valentina Castaldini, portavoce nazionale del Nuovo Centrodestra."Le sue affermazioni sul Capo dello Stato dimostrano una totale assenza di rispetto delle istituzioni e una prospettiva provinciale che è da sempre il suo limite. L'apertura delle frontiere e la libera circolazione sono una grande conquista del mondo moderno".



Pd: "Indecente l'attacco di Salvini a Mattarella" - "Indecente l'attacco di Salvini al presidente Mattarella. L'Italia, di certo, è col nostro Capo di Stato, e non condivide le farneticazioni del leader leghista", ha invece affermato il deputato del Pd Edoardo Patriarca, componente della Commissione Affari Sociali della Camera.



Tosi rincara: "Salvini non era sobrio o non ha ascoltato" - "Probabilmente chi ha fatto polemiche non era sobrio o non ha ascoltato attentamente. Mattarella ha detto che noi per primi dobbiamo darci regole serie sulla tracciabilità e la qualità. Lui ha parlato di agricoltura, di globalizzazione e competizione internazionale a livello agricolo". Così il sindaco di Verona, Flavio Tosi, sull'attacco di Salvini nei confronti di Sergio Mattarella.