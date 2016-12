Salvini:noi e FI?Non se c'è Alfano

21:55 - Allearmi con Silvio Berlusconi in Veneto? "Se si vuol tirare dietro Alfano no. Tutte le nuove elezioni non mi vedono alleato di Alfano". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini. "Non litigo con Tosi ma Zaia è uno dei governatori più amati di sempre, metterlo in discussione è sciocco. Non vedo perché Tosi debba rompere le scatole a Luca Zaia", ha aggiunto.

