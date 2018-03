Salvini: "Di Maio mi chiamerà? Io rispondo a tutti, va bene"

"Io rispondo a tutti. Per me va bene". Lo dice Matteo Salvini commentando le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che vuole sentire tutti i leader politici, compreso il segretario leghista, per cercare l'accordo sulla presidenza delle Camere. In merito al progetto del candidato premier M5s di tagliare i vitalizi, replica: "La vera emergenza è il lavoro. Il taglio dei privilegi lo abbiamo già fatto in passato".