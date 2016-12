Roma, stoccata di Renzi: "Raggi e M5s governino se ne sono capaci"

A margine del G20 in Cina il premier Renzi interviene su quanto sta accadendo a Roma. "Intendo rispettare la discussione nel M5s alle prese con prove di governo" della Capitale, ha spiegato. Poi però la stoccata: "Governino se ne sono capaci, dall'esecutivo c'è massimo rispetto istituzionale". Infine il riferimento al caso Muraro: "Un avviso di garanzia non è una sentenza di condanna. Non inseguiremo l'atteggiamento poco serio avuto da altri in passato".