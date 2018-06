Matteo Salvini, salito su un bus navetta dell'aeroporto di Roma Fiumicino per raggiungere un volo diretto a Brindisi, è stato accolto "musicalmente" da un gruppo di sindacalisti presenti sul mezzo. Gli altri viaggiatori infatti hanno intonato "Bella ciao" dopo aver visto il leader della Lega, sistemato in testa al veicolo. Salvini, diretto nella città pugliese per il comizio del candidato sindaco Massimo Ciullo, ha reagito scherzosamente, abbozzando un sorriso con i suoi collaboratori.