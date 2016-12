Roma, Di Maio: "Non arretreremo neppure di un millimetro"

"Chi parla di caos non ha capito che sta parlando di Roma, e a Roma la straordinarietà noi la trasformeremo in ordinarietà. Non arretreremo nemmeno di un millimetro, andremo avanti". Lo ha detto, intervenendo su quanto sta accadendo in Campidoglio, il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, partecipando a Pomigliano d'Arco (Napoli) a una serata di raccolta fondi per le popolazioni colpite dal sisma.