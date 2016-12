Roma 2024, Di Battista: "Malagò è coatto, fa minacce"

Non si placa la polemica per il "no" della sindaca Virginia Raggi alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024. Alessandro Di Battista, membro del direttorio M5S, attacca il presidente del Coni: "Malagò ha detto alla Raggi: 'le consiglio di non presentare la mozione' perché 'chi la firma dovrà assumersi la responsabilità'. Se non sapessimo che si tratta di parole di un semplice coatto potremmo quasi scambiarle per una minaccia".