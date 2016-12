Roma 2024, Cantone: se No per ragioni economiche giusta scelta Raggi

Per Raffaele Cantone il No di Virginia Raggi alle Olimpiadi a Roma "è una scelta che la politica ha fatto in modo corretto e giusto", in quanto "generata da ragioni economiche". Per il presidente dell'Authority anti corruzione sarebbe invece stato preoccupante se la decisione fosse stata motivata "solo dai rischi di corruzione, che rischia di ingenerare l'idea di un Paese che non ha la forza di liberarsi da questo cancro".