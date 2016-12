Riforme, Berlusconi: ok su quella elettorale e il monocameralismo

09:51 - "Il monocameralismo è una cosa in cui avevamo sempre creduto e se ora lo propone la sinistra non possiamo votare contro. Anche la legge elettorale è una nostra vecchia battaglia, perché i partitini non consentono di avere una maggioranza solida". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a "La telefonata di Belpietro" su Canale 5, aggiungendo: "E' doveroso tagliare le tasse sulla casa, che è quanto di più sacro ci sia per una famiglia italiana".

"Ho messo me stesso e Forza Italia in una posizione difficile da comprendere anche da parte dei nostri elettor", aggiunge. "Pur se siamo all'opposizione, ho detto sì a quei miglioramenti alla legge elettorale e all'assetto istituzionale che avevamo realizzato nel 2005 e che la sinistra in passato aveva bocciato per la politica del tanto peggio tanto meglio. Ora che abbiamo la possibilità di fare queste modifiche noi dobbiamo esserci".



In merito al giudizione negativo sul Jobs Act, Berlusconi torna a dire: "Non sono io il pessimista ma tutta la Confindustria, tutti gli imprenditori. Il Jobs Act ha subito delle modifiche e non da' spinta a nessuno per aumentare il personale".



Il leader di Forza Italia torna infine sulla sua situazione personale e denuncia: "Fi è stata ingiustissimamente mutilata del suo leader che è fuori dalla possibilità di essere in campo per le nostre battaglie di libertà. Ora è molto vicina la fine di questa impossibilità e Fi ha deciso di tornare sul territorio per portare a conoscenza i problemi e le soluzioni che il governo intende prendere e quali sono le nostre".