Riforma della Giustizia, Berlusconi: "Via l'appello per gli assolti"

"Nel nostro programma ci sarà anche il fatto che se per esempio un cittadino italiano imputato viene dichiarato innocente, i pm non possono più richiamarlo in appello, rovinandogli così definitivamente la vita". Cosi' Silvio Berlusconi, intervistato da "Mattino 5" a Canale 5."Vi sarà poi un cambiamento nella Costituzione - ha concluso - che non consentirà il cambio di partito fra i parlamentari".