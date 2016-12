Restitution Day, M5S risparmia 16 milioni di euro: confluiti nel fondo per il microcredito

Da dove arrivano i 16 milioni di euro - Il denaro risparmiato deriva da dimezzamenti dell'indennità e restituzione di parte della diaria, oltre all'impegno a restituire l'indennità di fine mandato e al rifiuto delle indennità per le cariche aggiuntive. "A fronte delle 1.852 pratiche di microcredito accolte, allo stato attuale, solo 1 azienda è inadempiente. Il microcredito è partito lentamente ma oggi conta una media di 300 operazioni al mese. 10-14 domande al giorno con punte massime di 37. Si stima in base a questa tendenza che per la fine del 2016 avremo superato i 4.000 microcrediti", si legge sul blog di Beppe Grillo.



Depositato un disegno di legge sui tagli degli stipendi - "Noi a differenza degli altri partiti non abbiamo aspettato una legge ad hoc", è scritto. Ma "se lo facessero tutti i partiti potremmo risparmiare e reinvestire nell'economia 300 milioni di euro ogni legislatura. Aspettare che i partiti ci seguano di loro spontanea volontà è inutile. Quindi abbiamo presentato a Grasso e Boldrini la nostra proposta per il taglio degli stipendi di tutti i parlamentari. Ora non hanno più scuse".



Di Maio: "Con i tagli degli stipendi si risparmierebbe di più che con la nuova riforma" - Infine stoccata del vicepresidente della Camera pentastellato a Matteo Renzi: "Non tollero sentir dire il premier che la sua riforma costituzionale è la più grande riduzione della spesa pubblica della storia della Repubblica. Se tutti i parlamentari si tagliassero gli stipendi come facciamo noi si risparmierebbero 300 milioni di euro: significa 4 volte i risparmi della riforma costituzionale, e senza stravolgere la Costituzione".



"Pd da ricovero parla di Italicum quando ci sono 2 mln di famiglie senza lavoro" - "Mi sembra surreale che in un momento così difficile per il Paese, in cui abbiamo due milioni di famiglie senza lavoro e la produzione industriale sta calando, il maggiore partito di governo parli di legge elettorale: è da ricovero", sottolinea Luigi Di Maio a margine del Restitution Day. "E' un'arma di distrazione di massa", conclude.



#RestitutionDay: 16 milioni di euro dal taglio dei nostri stipendi, 1.852 imprese sostenute. #fateloanchevoi pic.twitter.com/JPf4Nwewym — AlessandroDiBattista (@ale_dibattista) 27 maggio 2016