Renzi: "Ue senza futuro se esce la Gran Bretagna"

16:55 - "Pensiamo non ci sia un futuro per l'Europa senza Londra come partner fondamentale". Lo ha detto il premier Matteo Renzi al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro britannico, David Cameron. "Abbiamo discusso delle prospettive che l'Europa avrà nei prossimi mesi - ha aggiunto Renzi -. La discussione che viene dal referendum sull'Ue in Gran Bretagna è molto importante anche per noi".

"Ci sono molti punti di collaborazione con il Regno Unito e con la leadership di David Cameron - ha detto poi Renzi -. Abbiamo discusso delle prospettive che l'Europa avrà nei prossimi mesi. Sarà un periodo molto intenso e la discussione che viene dal referendum nel Regno Unito è molto importante anche per noi", ha spiegato il presidente del Consiglio.



Bella l'Italia che vince - "Anche oggi leaders internazionali e tanti cittadini hanno affollato @Expo2015Milano. Che bella l'Italia che vince le sfide. #lavoltabuona", aveva scritto su Twitter il presidente del Consiglio prima di incontrare Cameron.