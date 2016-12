24 ottobre 2014 Renzi: "Sulla manovra nessun problema" Verso un accordo per correzione dello 0,3% "Rispettiamo tutti, ma non ci fermiamo davanti a nessuno", ha ribadito il premier dopo il vertice Ue di Bruxelles Tweet google 0 Invia ad un amico

18:12 - Sulla legge di Stabilità "non vi sono particolari preoccupazioni e problemi per l'Italia". Così il premier Matteo Renzi da Bruxelles. Il governo chiuderà come la Francia? "Alla pari? Ma no. Noi italiani andremo molto meglio", aveva auspicato Renzi. E da fonti europee trapela infatti che ci sarebbe un'intesa tra l'Italia e l'Ue sulla manovra per una correzione del deficit strutturale dello 0,3%.

Renzi: "L'austerità mette a rischio la ripresa" - "L'austerità sta mettendo a rischio la ripresa" anche perché la crisi si sta rivelando più ampia di quello che si pensava, ha poi ribadito il premier durante i lavori del vertice Ue, tornando insistere sulla necessità di non ragionare solo in modo tecnico sugli interventi economici per le politiche di bilancio. Il premier avrebbe inoltre confermato la volontà dell'Italia di fare la sua parte per superare le attuali difficoltà e ricordato l'imponente programma di riforme messo in cantiere.



"L'Italia deve essere più forte in Ue" - Serve "una presenza più forte dell'Italia, più orgogliosa e determinata: ogni anno l'Italia dà 20 miliardi all'Europa e ne prende indietro una decina, è un Paese che ha una forza e un'autorevolezza fuori discussione, quindi non viene a prendere lezioni o reprimende", ha sottolineato il premier.



"Rispettiamo tutti ma non ci fermiamo" - Il governo Renzi "non si ferma davanti a nessuno", ha ribadito il premier dopo il vertice Ue di Bruxelles. "Ora bisogna risolvere le nostre questioni, che sono la priorità del governo italiano. Un governo che rispetta tutti ma non si ferma davanti a nessuno", ha aggiunto. "L'Italia - ha osservato - deve sapere che dobbiamo fare riforme perché sono giuste, non perché ce lo chiedono qui. E noi le faremo".



Padoan: "Mi auguro che la manovra non venga stravolta" - "Mi auguro che il dibattito parlamentare sulla legge di stabilità possa apportare miglioramenti ma soprattutto sia mantenuta la sostanza compatta sia dal punto di vista dei saldi sia della logica della composizione". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che ha aggiunto: "Non ci deve essere uno stravolgimento di questa legge".



Barroso: "Decidiamo la settimana prossima" - "Siamo per il massimo della flessibilità entro le regole di Patto esistenti. Quello che la Commissione sta facendo è verificare se c'è o meno una deviazione particolarmente importante rispetto alle regole. La nostra decisione sarà presa la settimana prossima". Così il presidente della commissione Josè Barroso sulla legge di Stabilità.