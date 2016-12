Renzi: schiavisti sono il problema

19:09 - "Il problema non è il controllo del mare, ma distruggere i trafficanti di uomini, i nuovi schiavisti del XXI secolo nel Mediterraneo". Lo ha affermato Matteo Renzi dopo l'ultimo naufragio. Per il premier "questo nuovo schiavismo interpella il cuore delle persone". E le vittime del mare "non le salviamo con controlli delle navi, ma non facendole partire, non lasciandole alla mercé di criminali". Con Mare Nostrum "non sarebbe cambiato nulla", ha concluso.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X