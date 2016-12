Renzi: "Nel 2016 via Imu e Tasi"

Matteo Renzi conferma la volontà del governo di eliminare le tasse sugli immobili entro il 2016. "Il prossimo anno togliamo Tasi e Imu per tutti. Non è possibile continuare questo giochino", ha detto infatti il premier, sottolineando come in Italia la tassazione sia "esagerata" e abbassare le imposte sia un modo per restituire "equità sociale" e non "per guadagnare consensi".