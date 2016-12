Renzi-M5s, bordate in Aula: noi del Pd trasparenti, voi opachi non votaste il 416 bis

"L'onorabilità del Pd verrà tutelata in sede di tribunale ove, speriamo, vorrete rinunciare all'immunità. E vedrete che non abbiamo niente da nascondere", ha aggiunto Renzi quando un deputato pentastellato ha chiesto trasparenza sui finanziatori del Partito Democratico.



" Voi siete la quinta essenza dell'opacità, un monumento al nepotismo, è nepotismo applicato al movimento politico", rincara ancora il premier durante un botta e risposta durissimo, durante il quale, ad esempio, Alessandro Di Battista apostrofa Renzi dandogli del "giullare in difficoltà, che non ammette, riferendosi al caso Tempa Rossa, che il Pd fa favori ai banchieri e ai petrolieri.



"Leggo lo statuto del M5s - attacca Renzi -: Beppe Grillo, il commercialista di Grillo, Gianroberto Casaleggio e il nipote di Grillo. Il nepotismo applicato al movimento politico". "Se c'è una disgrazia, come quella accaduta a Gianroberto Casaleggio - personalità di grandissimo rilievo nella vita politica - se lo scettro passa al figlio, quella non è democrazia, quella è dinastia. Se volete confrontarci con voi, ci siamo".



"Esiste la questione morale? Sì. Esiste per il Pd? Sì. Per la Lega? Sì. Per i Cinquestelle? Sì. E' un dato di fatto oggi in Italia", conclude Renzi, che ha quindi invitato a "dividere tra cittadini perbene e ladri". E, riferito nuovamente al M5S, ha chiosato: "Se tu hai 17 comuni e di questi in 8 hai problemi, la percentuale è peggiore della nostra".



Mano tesa o ennesima sfida? - "Siamo disponibili a scrivere insieme la legge sulle fondazioni anche perché avete appena creato una fondazione, con un principio di massima trasparenza. E ci mettiamo dentro il carico da 90. Vi chiediamo: siete disponibili a scrivere con noi una legge sui partiti in cui c'è il principio della trasparenza? Siete pronti a scrivere una legge in cui valga il principio per cui uno vale uno?", afferma infine Renzi rivolgendosi in modo esplicito al Movimento 5 Stelle alla Camera. Camera.