Renzi: "In legge di bilancio non c'è spazio per riduzione tasse"

Intervenendo alla Festa de l'Unità di Roma, il segretario del Pd, Matteo Renzi, esclude un intervento a breve sul fronte delle tasse. "Nella legge di bilancio non c'è spazio per una riduzione delle tasse - dice -. Non credo che dalla prossima legge di bilancio ci si possano aspettare miracoli". "La partita vera sarà il prossimo giro - spiega -. Dal 2018 al 2023 lì sarà da andare in Europa a dare battaglia a testa alta".