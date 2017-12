Renzi: "Il voto alla sinistra radicale è un favore a Salvini-Cav"

"La sinistra è una cosa più grande di una sola persona e perciò se in un collegio votare per la sinistra radicale, significa fare un favore a Salvini o Berlusconi, penso che un elettore di sinistra farà fatica, sapendo che fa vincere loro". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi. "Noi siamo rispettosi ci ciò che avviene alla nostra sinistra, certo ci dispiace. A Grasso faccio in bocca a lupo. Poi bisogna capire se comanderà Grasso o D'Alema".