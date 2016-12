Regione Campania, De Luca presenta la sua giunta

De Luca ha reso nota la composizione della Giunta in un incontro con i giornalisti in corso nella sala della Giunta Regionale della Campania, a Napoli.



Oltre a Bonavitacola, al quale è stata affidata la vicepresidenza e la delega all'urbanistica, della nuova Giunta regionale della Campania fanno parte Serena Angiuoli (con delega ai Fondi dell'Unione Europea); Lidia D'Alessio (bilancio); Valeria Fascione (internazionalizzazione e start up); Lucia Fortini (scuole e pari opportunita'); Chiara Marciani (formazione e lavoro); Sonia Palmieri (risorse umane e patrimonio); Amedeo Lepore (attivita' produttive).



Saranno tutti sotto esame gli assessori della neonata giunta regionale della Campania. A dirlo e' lo stesso governatore: "Siamo tutti sotto esame, tutti nessuno escluso. Non si faranno sconti, saremo messi tutti alla prova perché di fronte alle sfide terribili che ci aspettano o si regge alle responsabilità che ci attendono o non si regge".