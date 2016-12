Regionali Liguria, imbrattato il furgoncino di Giovanni Toti

Il manifesto elettorale attaccato sul furgone usato per la campagna elettorale di Giovanni Toti è stato imbrattato con della vernice rossa. Il furgone era parcheggiato in piazza Rossetti a Genova. La vernice rossa è stata spruzzata sul volto del candidato del centrodestra alle prossime regionali.



"L'atto intimidatorio - si legge nella nota dello staff di Toti - è avvenuto dopo l'arrivo in città del presidente Silvio Berlusconi per il sostegno a Giovanni Toti. L'episodio è ancor più significativo perché avvenuto all'indomani della manifestazione di Giovanni Toti al fianco del presidente Berlusconi e perché segue le contestazioni che hanno accompagnato in città le manifestazioni elettorali del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, un partito che appoggia la candidatura di Toti. Quanto accaduto è un atto che denota tutta la maleducazione e l'incapacità di confrontarsi in maniera civile con chi ha idee diverse dalle proprie". "Tutto questo - ha detto Toti . non fermerà la nostra sfida per una campagna elettorale serena e legata ai contenuti".