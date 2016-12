Regionali Liguria, Giovanni Toti a Rapallo: "Basta piagnistei, serve ascoltare gli elettori"

19:50 - Visita elettorale a Rapallo per Giovanni Toti. Il candidato di Forza Italia per le Regionali in Liguria accompagnato dal sindaco Carlo Bagnasco, Pier Silvio Berlusconi e il leader della Lega Matteo Salvini. "Fi sta facendo cura dimagrante e di razionalizzazione cercando di limitare i danni alle persone che ci lavorano", afferma Toti. "Vedo troppi piagnistei e liti per uno strapuntino per cercare di restare a galla, mentre pochi si sono resi conto che così gli elettori mandano a casa tutti. Serve invece confrontarsi con gli elettori e ascoltare i loro problemi", aggiunge.

Stretta di mano Toti-Salvini suggella alleanza - Il leader della Lega Matteo Salvini e Giovanni Toti si sono stretti la mano sul lungomare immortalati dai flash dei fotografi. Salvini, dopo gli annunci, concretizza così l'appoggio a Toti, candidato di FI e Lega alla presidenza della Regione Liguria. Nei giorni scorsi, Salvini aveva rinunciato al suo candidato Edoardo Rixi, per sancire l'accordo su Toti.