Regionali, in testa governatori Pd

01:58 - Pd in testa alle elezioni regionali a spoglio in corso. In Emilia Romagna il Pd ottiene il 42,9% contro il 21% della Lega Nord, l'8,8% di Forza Italia e il 13,2% del M5S. In Calabria il Pd ottiene il 29,4% contro il 12,1% di Forza Italia e il 3,8% del M5S. Per quanto riguarda i governatori, in Emilia Romagna Stefano Bonaccini (centrosinistra) è in testa con il 47,9%; in Calabria Gerardo Oliverio (centrosinistra) è avanti con il 63,3%.