Referendum, sottosegretario Bressa: proposta Zaia è una provocazione

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, "ha fatto approvare in giunta una proposta di modifica costituzionale per inserire la sua Regione tra quelle a statuto speciale. E' una proposta non ricevibile dal governo". Lo ha detto il sottosegretario Gianclaudio Bressa, parlando di "provocazione". "Siamo pronti ad aprire un confronto, ma a condizione che le Regioni approvino una legge in attuazione dell'art. 116" per chiedere autonomia differenziata.