Referendum riforme, Renzi: "Spacchettamento non sta in piedi"

Nessuna ipotesi spacchettamento del quesito referendario è sul tavolo del governo. Lo ha detto Matteo Renzi. "A mio avviso lo spacchettamento non sta in piedi - ha spiegato infatti il premier -. Capisco che semplificherebbe la comprensione se la domanda fosse secca, ma è in ballo la Costituzione e la Costituzione ha delle regole e la maggioranza dei giuristi dice che non è possibile spacchettare e fare il referendum à la carte".