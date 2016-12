Referendum, Renzi: "Non riguarda il premier, ma il futuro del Paese"

"Il referendum non è sul passato, non riguarda né il governo, né il presidente del Consiglio, ma i prossimi 20 anni dell'Italia". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, a un incontro sul referendum costituzionale a Pesaro. "Non si vota sul governo o sulla legge elettorale - ha ribadito -. Per questo vi chiedo di non dire un Sì generico, ma di entrare nel merito" della riforma costituzionale.