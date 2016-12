Referendum, Renzi: "E' l'ultima occasione per cambiare l'Italia"

"Questa Italia deve cambiare, non può rimanere ostaggio dei soliti noti, della solita palude che ha bloccato la crescita dell'ultimo ventennio. Ecco perché il referendum costituzionale è fondamentale". E' quanto dichiara il premier Matteo Renzi nella sua e-news, aggiungendo: "Il risultato del referendum non dipende tanto da me, ma da tutti voi. La partita è adesso e non tornerà, non ci sarà un'altra occasione. Sono certo che non la sprecheremo".