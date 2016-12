Referendum Grecia, Mattarella: "Scenari inediti, serve responsabilità"

Padoan: "Riforme e investimenti per recuperare crescita sostenibile" - "Riforme e investimenti sono in tutti i Paesi la chiave per recuperare crescita sostenibile": è quanto scritto dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, su twitter. "Regole condivise dai popoli europei - ha scritto ancora il ministro dell'Economia - servono a garantire stesso obiettivo: il benessere attraverso crescita economica e occupazione". "L'Italia - ha scritto Padoan nel terzo tweet - lavora da sempre per una Europa solidale e più integrata. Era vero ieri e lo sarà ancora domani".



Salvini: "Uno schiaffone agli europirla" - "A prescindere dal risultato, l'Europa deve cambiare trattati e moneta. Se, come sembra, il no ha vinto, e' uno schiaffone agli europirla che ci hanno portato alla fame": questo il primo commento del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. "Se Renzi non ne prende atto - ha concluso - è un folle".



Gentiloni: "Ora ricominciare a cercare un'intesa" - "Ora è giusto ricominciare a cercare un'intesa. Ma dal labirinto greco non si esce con un'Europa debole e senza crescita". Lo dice il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni sul suo profilo Twitter dopo il voto al referendum in Grecia in cui si profila una vittoria del 'No'.



Maroni: "Festeggio la vittoria della democrazia" - "Il merito della vittoria è del #popolo greco, io festeggio la vittoria della #democrazia contro #EuropadeiBanchieri". Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, sul proprio account Twitter con tre tweet consecutivi.



Serracchiani: "Gestire la situazione di emergenza" - "Ora l'Europa e il Governo greco dovranno essere all'altezza di gestire una situazione di grande emergenza, che coinvolge il popolo greco, ma anche l'assetto monetario dell'Unione. L'Italia è una grande e solida nazione, e farà la sua parte con responsabilita": così la vicesegretaria del Pd, Debora Serracchiani, commentando l'affermazione del 'no' al referendum in Grecia.