Referendum, da corteo movimenti No uova contro la Banca d'Italia

Momenti di tensione a Roma con il lancio di uova contro la sede della Banca d'Italia da parte di alcuni manifestanti del corteo "'C'è chi dice No" contro il referendum. Su un muro dell'edificio è stato anche esposto uno striscione con scritto: "No al decreto Salva banche. Cacciamo il governo Renzi e Boschi". Aderiscono alla manifestazione i movimenti antagonisti, no Tav, no Triv, centri sociali, studenti e comitati per l'acqua e beni comuni.