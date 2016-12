Referendum, Boschi: "E' l'ultima chiamata per il Paese"

"Siamo di fronte all'ultima chiamata per il Paese, se dovessimo perdere questa occasione non so quando se ne ripresenterà un'altra". Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, parlando del referendum costituzionale di ottobre. Incontrando gli imprenditori di Parma, la Boschi ha lanciato loro un appello: "Vi chiedo di impegnarvi in prima persona, è in gioco anche una solida ripresa economica".