Querelle in Forza Italia, Fitto propone il ticket Schittulli-Poli Bortone

20:09 - Raffaele Fitto prova a sanare la frattura consumatasi in Forza Italia proponendo per le prossime regionali pugliesi il ticket Schittulli-Poli Bortone, associando così il proprio candidato a quello lanciato da Luigi Vitali, commissario in Puglia degli azzurri. "Uniamo tutte le energie migliori per chiarire chi lavora per vincere e chi invece gioca a perdere, prigioniero di ostilità e calcoli romani", ha aggiunto l'ex governatore.

"Naturalmente devono cadere tutti i veti sui nostri candidati nelle liste del nostro partito Forza Italia e predisporre come è logico che sia, liste forti e competitive. Chi non accetta neanche questa soluzione, sta giocando un'altra partita che nulla ha a che fare con le elezioni regionali", ha spiegato Fitto.



La proposta di Fitto non convince Luigi Vitali - Secondo il segretario di Fi Puglia Luigi Vitali "l'ipotesi di un ticket Schittulli-Poli Bortone non sta sul tappeto. Al massimo potremmo analizzare l'ipotesi di un ticket Poli Bortone-Schittulli, nel senso che lei è il candidato presidente e lui vicepresidente".



Piace invece a Fratelli d'Italia - "Chi ha più senso di responsabilità lo metta in campo, anche se le modalità con cui la proposta di ticket Schittulli-Poli Bortone non sono state impeccabili. L' ipotesi può essere la formula vincente per dare un buon governo alla Puglia. Chiedo ad Adriana, come a Fitto e Vitali di non vanificare questa possibilità". Lo dice Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, che prova a mediare.



Poli Bortone: "Nessuno ha chiesto il ticket" - "Perché parlare di ticket? Nessuno ha chiesto il ticket. Il problema era l'unità del centrodestra. E' unito? Se il centrodestra non è unito la colpa è delle richieste esose di Fitto sposate da Schittulli. Se non sono stati risolti questi problemi di cosa parliamo?". Così la senatrice Poli Bortone sulla proposta di Fitto di una sua candidatura a vice governatore.



L'ex sindaco di Lecce, poi, affonda la lama: "Il problema è lui, è Fitto. E' lui che insieme a Schittulli ha rotto l'unità. La sua proposta è il solito depistaggio di chi è alle strette e cambia argomento, di chi vuole distrarre tutti dai veri problemi che sono all'interno del suo partito".



Toti: "Fitto si allinei al partito" - "Mi auguro che Raffaele Fitto si allinei alle indicazioni del partito e appoggi la Poli Bortone in Puglia". Lo ha detto Giovanni Toti durante un giro elettorale a Rapallo. "Fitto si sarebbe dovuto candidare in Puglia mettendoci la faccia. Non valgono più le guerre di retroguardia legate a una poltrona. Se vuole essere un elemento di rinnovamento appoggi la Poli Bortone", ha ribadito il candidato Fi alle regionali in Liguria.