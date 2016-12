Quarto,Grillo: mai ceduto a camorra

"La camorra non condiziona M5S e il sindaco di Quarto non ha mai ceduto alle richieste dell'ex consigliere, espulso prima dell'avviso di garanzia". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in risposta alle polemiche sulle intercettazioni da cui emergerebbe come persone vicine alla criminalità organizzata abbiano invitato a votare per M5S alle comunali del paese del Napoletano. "Il sindaco Rosa Capuozzo è parte lesa e non è indagata", conclude Grillo.