Primarie Pd, Letta: "Parteciperò e voterò Andrea Orlando"

Enrico Letta si schiera al fianco di Andrea Orlando nella sfida delle primarie del Partito democratico e, a "In mezz'ora", dichiara: "Non scendo di nuovo in campo ma alla fine voglio dare una chance al mio partito, parteciperò e voterò per Orlando". E aggiunge: "E' lui ad aver dimostrato che il Pd non può che essere in piazza, a spingere per l'integrazione europea. Mi ha fatto davvero piacere vederlo ieri in piazza".