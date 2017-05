Primarie Pd, Franceschini: "Grandissimo risultato per Matteo"

"Grandissimo risultato per Matteo e per il Pd! Ora tutti insieme si può ripartire". Lo scrive su twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Arrivato al Nazareno, Franceschini ha aggiunto che "per anni nel centrosinistra si è detto che mancava un leader forte, ora c'è. In Italia si dimentica tutto in fretta, ma dopo il referendum Renzi si è dimesso. Ora il popolo gli restituisce una forte leadership".