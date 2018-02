Pinotti a Salvini: leva obbligatoria oggi non più utile al Paese

"La leva obbligatoria? Ha avuto una sua funzione storica, ma oggi non è più utile al Paese". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ai microfoni di Radio 24 rispondendo alla domanda riguardante la proposta del leader leghista Matteo Salvini per la reintroduzione della leva obbligatoria. "Forse Salvini - ha detto la Pinotti - non ha considerato che cosa deve fare la Difesa e cosa fanno le forze armate oggi".