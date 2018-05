Pd, Martina: sabato eleggere segretario e congresso entro anno

Maurizio Martina ha invitato tuto il Pd a eleggere un segretario durante l'Assemblea nazionale di sabato. "Credo doveroso eleggere un segretario in Assemblea sabato per avere una guida certa e affrontare la fase delicata che abbiamo davanti con spirito collegiale", ha afferma il segretario reggente. "Inoltre penso che il nostro congresso vada anticipato e si possa svolgere anche in tempi rapidi entro quest'anno", ha sottolineato.