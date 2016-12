Parlamento: risparmi per 97 milioni

17:34 - Tra il 2015 e il 2018 si stimano risparmi per 96,9 milioni di euro grazie ai tetti agli stipendi dei dipendenti di Montecitorio e Palazzo Madama, approvati dagli uffici di presidenza. Le vicepresidenti di Camera e Senato, Marina Sereni e Valeria Fedeli, spiegano che i tagli saranno rispettivamente di 60,1 e di 36,7 milioni. Le misure scatteranno a gennaio, per andare a regime in quattro anni con un sistema scaglionato per tutte le categorie.